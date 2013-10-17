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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 00:48
ruvex написав: lubopytnaya написав:
Ну, и 50К оставила на год в А-банке на депозите под 10,916% с пополнением
Правда, с 15.10 пополнение только на стартовую в мес, кроме 15 мес - без пополнения.
Грустно
через 2 недели там заканчивается депозит открытый еще под 18.5% + 0.5% кешбека, думал оставить столбик на 25к который по старым правилам можно было пополнить до фонда буквально за месяц и 3 дня, но с новыми ограничениями на пополнение в этом уже нет смысла.
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