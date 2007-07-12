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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1757175817591760

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:48

  ruvex написав:
  lubopytnaya написав:Ну, и 50К оставила на год в А-банке на депозите под 10,916% с пополнением

Правда, с 15.10 пополнение только на стартовую в мес, кроме 15 мес - без пополнения.

Грустно :( через 2 недели там заканчивается депозит открытый еще под 18.5% + 0.5% кешбека, думал оставить столбик на 25к который по старым правилам можно было пополнить до фонда буквально за месяц и 3 дня, но с новыми ограничениями на пополнение в этом уже нет смысла.
candle645
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:29

Re: А-Банк

А-Банк за лояльность налил по двум аккам в один день по 25К.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:37

ruvex, и шо с ними делать?
Я опять до 5К уменьшил. Вот думаю може вааще до 0 сбросить
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 1757175817591760
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