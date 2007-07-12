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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 00:48
ruvex написав: lubopytnaya написав:
Ну, и 50К оставила на год в А-банке на депозите под 10,916% с пополнением
Правда, с 15.10 пополнение только на стартовую в мес, кроме 15 мес - без пополнения.
Грустно
через 2 недели там заканчивается депозит открытый еще под 18.5% + 0.5% кешбека, думал оставить столбик на 25к который по старым правилам можно было пополнить до фонда буквально за месяц и 3 дня, но с новыми ограничениями на пополнение в этом уже нет смысла.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 15:29
А-Банк за лояльность налил по двум аккам в один день по 25К.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 15:37
ruvex, и шо с ними делать?
Я опять до 5К уменьшил. Вот думаю може вааще до 0 сбросить
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 19 лис, 2020 16:50
clientage я себе сразу 0 поставил, я еще понимаю кредитный лимит в форварде или альфе, но в моне или абанке - не особо
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Чет 19 лис, 2020 16:52
omb
Аналогично. А в Моно не закрываю хороший лимит только ради гипотетических рассрочек - вдруг что-то крупное брать буду...
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Додано: Чет 19 лис, 2020 16:53
clientage написав:ruvex
, и шо с ними делать?
Я опять до 5К уменьшил. Вот думаю може вааще до 0 сбросить
Это уже второй вопрос. Почему вдруг льют, знакомым тоже накинули сегодня.
Карты используются от случая к случаю и никаких доливок за последние полтора года не было.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Чет 19 лис, 2020 17:00
Также внезапно +28000 на лимит, при том. что прошлый ни разу не был выбран.
Уменьшила назад до 2000 ))
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Додано: Чет 19 лис, 2020 17:28
А мені ліміт знадобився - 5% у Фокстроті за кредитні - не погана пропозиція!
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