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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1757175817591760

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:48

  ruvex написав:
  lubopytnaya написав:Ну, и 50К оставила на год в А-банке на депозите под 10,916% с пополнением

Правда, с 15.10 пополнение только на стартовую в мес, кроме 15 мес - без пополнения.

Грустно :( через 2 недели там заканчивается депозит открытый еще под 18.5% + 0.5% кешбека, думал оставить столбик на 25к который по старым правилам можно было пополнить до фонда буквально за месяц и 3 дня, но с новыми ограничениями на пополнение в этом уже нет смысла.
candle645
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:29

Re: А-Банк

А-Банк за лояльность налил по двум аккам в один день по 25К.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:37

ruvex, и шо с ними делать?
Я опять до 5К уменьшил. Вот думаю може вааще до 0 сбросить
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:50

clientage я себе сразу 0 поставил, я еще понимаю кредитный лимит в форварде или альфе, но в моне или абанке - не особо
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:52

omb
Аналогично. А в Моно не закрываю хороший лимит только ради гипотетических рассрочек - вдруг что-то крупное брать буду... :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:53

  clientage написав:ruvex, и шо с ними делать?
Я опять до 5К уменьшил. Вот думаю може вааще до 0 сбросить

Это уже второй вопрос. Почему вдруг льют, знакомым тоже накинули сегодня.
Карты используются от случая к случаю и никаких доливок за последние полтора года не было.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:00

Re: А-Банк

Также внезапно +28000 на лимит, при том. что прошлый ни разу не был выбран.
Уменьшила назад до 2000 ))
http://lx4.me/c/BruGAiHB
ФОРВАРД 100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. На остаток своих 15%\12% :wink: Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA :wink: А-БАНК Зелена https://abank24.page.link/5zB4 50 грн подарок
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:28

Re: А-Банк

А мені ліміт знадобився - 5% у Фокстроті за кредитні - не погана пропозиція! 8)
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