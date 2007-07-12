|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 19:08
uavasylynka написав:
Просветите новичка, пожалуйста, почему знатоки рекомендуют уменьшать кредлимит? Его величина негативно на что-то влияет?
Теоритически дадут меньший кредлимит на более интересных картах
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2213
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|90883
|10739488
|
Чет 19 лис, 2020 17:31
cohan
|
|575
|167976
|
|
|2395
|75672
|
Чет 19 лис, 2020 13:29
акет
|