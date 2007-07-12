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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 19:08
uavasylynka написав:
Просветите новичка, пожалуйста, почему знатоки рекомендуют уменьшать кредлимит? Его величина негативно на что-то влияет?
Теоритически дадут меньший кредлимит на более интересных картах
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Додано: Чет 19 лис, 2020 20:30
uavasylynka написав:
Просветите новичка, пожалуйста, почему знатоки рекомендуют уменьшать кредлимит? Его величина негативно на что-то влияет?
у меня дивка с аккорда допытувала :
- есть ли кред карты ?
- в каких банках?
- какой там лимит ?
- какая задолженность?
- когда установлен . день, месяц. год?
- какая у меня кредитная история?
вот и ответ, зачем уменьшать .....
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Додано: Чет 19 лис, 2020 20:37
Hemi написав:
Если у вас есть кредитки других банков. Могут порезать свои лимиты. От того, что какой то банк вам поднял лимиты не значит, что у вас доходы увеличились, а соответственно банки перестраховуюются по поводу вашей платежеспособности.
Решать проблемы стоит по мере их поступления, а не морочить себе голову тем, что ещё не случилось.
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