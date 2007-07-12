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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1758175917601761

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:08

  uavasylynka написав:Просветите новичка, пожалуйста, почему знатоки рекомендуют уменьшать кредлимит? Его величина негативно на что-то влияет?
Теоритически дадут меньший кредлимит на более интересных картах
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:30

Re: А-Банк

  uavasylynka написав:Просветите новичка, пожалуйста, почему знатоки рекомендуют уменьшать кредлимит? Его величина негативно на что-то влияет?


у меня дивка с аккорда допытувала :
- есть ли кред карты ?
- в каких банках?
- какой там лимит ?
- какая задолженность?
- когда установлен . день, месяц. год?
- какая у меня кредитная история?
вот и ответ, зачем уменьшать .....
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:37

Re: А-Банк

  Hemi написав:Если у вас есть кредитки других банков. Могут порезать свои лимиты. От того, что какой то банк вам поднял лимиты не значит, что у вас доходы увеличились, а соответственно банки перестраховуюются по поводу вашей платежеспособности.

Решать проблемы стоит по мере их поступления, а не морочить себе голову тем, что ещё не случилось.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:59

  Goodman написав:
  uavasylynka написав:Просветите новичка, пожалуйста, почему знатоки рекомендуют уменьшать кредлимит? Его величина негативно на что-то влияет?


у меня дивка с аккорда допытувала :
- есть ли кред карты ?
- в каких банках?
- какой там лимит ?
- какая задолженность?
- когда установлен . день, месяц. год?
- какая у меня кредитная история?
вот и ответ, зачем уменьшать .....

А у меня вот на днях сотрудница Альфа-Банка тоже спрашивала, пользуюсь ли я кредитными картами других банков, да какой общий лимит, да сколько я в месяц использую и бах 75к. Вот и пойми, зачем спрашивала и надо ли уменьшать... И, кстати, привезла карту на дом "сотрудница с правом выезда к клиентам", а вот чтобы лимит уменьшить, надо самому в отделение ехать.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:32

  ingtrans написав:А у меня вот на днях сотрудница Альфа-Банка тоже спрашивала, пользуюсь ли я кредитными картами других банков, да какой общий лимит, да сколько я в месяц использую и бах 75к.

Раньше мне говорили, что больше 50к сразу не дают без справки о доходах. Это со справкой? Первая кредитка в Альфе?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:36

  Vorlon написав:
  ingtrans написав:А у меня вот на днях сотрудница Альфа-Банка тоже спрашивала, пользуюсь ли я кредитными картами других банков, да какой общий лимит, да сколько я в месяц использую и бах 75к.

Раньше мне говорили, что больше 50к сразу не дают без справки о доходах. Это со справкой? Первая кредитка в Альфе?

Без справки и вообще оформление по телефону с доставкой карты на дом. Самая первая карта в Альфа-банке, его клиентом никогда не был.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:54

Re: А-Банк

  ingtrans написав:Самая первая карта в Альфа-банке, его клиентом никогда не был.
Замаааанивают :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:57

  clientage написав:
  ingtrans написав:Самая первая карта в Альфа-банке, его клиентом никогда не был.
Замаааанивают :)

Так я сам сначала сделал заказ на сайте, а только потом уже дали лимит :)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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