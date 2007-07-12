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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 19:08
uavasylynka написав:
Просветите новичка, пожалуйста, почему знатоки рекомендуют уменьшать кредлимит? Его величина негативно на что-то влияет?
Теоритически дадут меньший кредлимит на более интересных картах
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Додано: Чет 19 лис, 2020 20:30
uavasylynka написав:
Просветите новичка, пожалуйста, почему знатоки рекомендуют уменьшать кредлимит? Его величина негативно на что-то влияет?
у меня дивка с аккорда допытувала :
- есть ли кред карты ?
- в каких банках?
- какой там лимит ?
- какая задолженность?
- когда установлен . день, месяц. год?
- какая у меня кредитная история?
вот и ответ, зачем уменьшать .....
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Goodman
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Додано: Чет 19 лис, 2020 20:37
Hemi написав:
Если у вас есть кредитки других банков. Могут порезать свои лимиты. От того, что какой то банк вам поднял лимиты не значит, что у вас доходы увеличились, а соответственно банки перестраховуюются по поводу вашей платежеспособности.
Решать проблемы стоит по мере их поступления, а не морочить себе голову тем, что ещё не случилось.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 21:59
Goodman написав: uavasylynka написав:
Просветите новичка, пожалуйста, почему знатоки рекомендуют уменьшать кредлимит? Его величина негативно на что-то влияет?
у меня дивка с аккорда допытувала :
- есть ли кред карты ?
- в каких банках?
- какой там лимит ?
- какая задолженность?
- когда установлен . день, месяц. год?
- какая у меня кредитная история?
вот и ответ, зачем уменьшать .....
А у меня вот на днях сотрудница Альфа-Банка тоже спрашивала, пользуюсь ли я кредитными картами других банков, да какой общий лимит, да сколько я в месяц использую и бах 75к. Вот и пойми, зачем спрашивала и надо ли уменьшать... И, кстати, привезла карту на дом "сотрудница с правом выезда к клиентам", а вот чтобы лимит уменьшить, надо самому в отделение ехать.
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ingtrans
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:32
ingtrans написав:
А у меня вот на днях сотрудница Альфа-Банка тоже спрашивала, пользуюсь ли я кредитными картами других банков, да какой общий лимит, да сколько я в месяц использую и бах 75к.
Раньше мне говорили, что больше 50к сразу не дают без справки о доходах. Это со справкой? Первая кредитка в Альфе?
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Vorlon
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:36
Vorlon написав: ingtrans написав:
А у меня вот на днях сотрудница Альфа-Банка тоже спрашивала, пользуюсь ли я кредитными картами других банков, да какой общий лимит, да сколько я в месяц использую и бах 75к.
Раньше мне говорили, что больше 50к сразу не дают без справки о доходах. Это со справкой? Первая кредитка в Альфе?
Без справки и вообще оформление по телефону с доставкой карты на дом. Самая первая карта в Альфа-банке, его клиентом никогда не был.
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- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:54
ingtrans написав:
Самая первая карта в Альфа-банке, его клиентом никогда не был.
Замаааанивают
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:57
clientage написав: ingtrans написав:
Самая первая карта в Альфа-банке, его клиентом никогда не был.
Замаааанивают
Так я сам сначала сделал заказ на сайте, а только потом уже дали лимит
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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