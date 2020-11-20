RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1759176017611762

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:13

Re: А-Банк

  clientage написав:Вот думаю може вааще до 0 сбросить

Я це зробив зразу після отримання картки.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 607
З нами з: 20.03.09
Подякував: 320 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:30

вот поп.мобильного в застосунке попробовал
2т, 1.5т. 1т, 900- все не
дальше уменьшать не стал
оно рабочее?
v57
 
Повідомлень: 2836
З нами з: 14.03.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:36

Re: А-Банк

Доречі був вкид,що, начебто,з листопада А-Банк вже кешбечить трансакції і валютні...є в когось пруф?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
t-step
 
Повідомлень: 663
З нами з: 23.04.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:55

  t-step написав:Доречі був вкид,що, начебто,з листопада А-Банк вже кешбечить трансакції і валютні...є в когось пруф?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

Есть антипруф. На днях платил один такой платеж подпадающий по мсс в развлечения - напротив платежа в приложении вместо мерчанта надпись "Операция с картой абанка в терминалах других банков - оплата товара". И все. Категория стоит инше. Думал мож поменялся мсс - оплатил аллой - она и мсс подтвердила и кишмиш налила. В общем ломбарду пока незачет. Дождусь проведения по счету и начну любить мозги их поддержке
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5122
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1759176017611762
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Goodman, ingtrans, Vorlon, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 238, 239, 240
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2399 76130
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лис, 2020 18:57
ingtrans
Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 1 ... 23, 24, 25
Модератор » Сер 17 кві, 2013 13:55
240 58092
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лис, 2020 18:45
Goodman
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 742, 743, 744
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7438 1671255
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лис, 2020 16:58
ricardo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26499)
20.11.2020 20:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.