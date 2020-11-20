Я це зробив зразу після отримання картки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:13
Re: А-Банк
Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:30
вот поп.мобильного в застосунке попробовал
2т, 1.5т. 1т, 900- все не
дальше уменьшать не стал
оно рабочее?
Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:36
Re: А-Банк
Доречі був вкид,що, начебто,з листопада А-Банк вже кешбечить трансакції і валютні...є в когось пруф?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:55
Есть антипруф. На днях платил один такой платеж подпадающий по мсс в развлечения - напротив платежа в приложении вместо мерчанта надпись "Операция с картой абанка в терминалах других банков - оплата товара". И все. Категория стоит инше. Думал мож поменялся мсс - оплатил аллой - она и мсс подтвердила и кишмиш налила. В общем ломбарду пока незачет. Дождусь проведения по счету и начну любить мозги их поддержке
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:52
Re: А-Банк
Запросили обратную связь по "Плати частями" -- предоставил, но не понравилось длительное ожидание выдачи товара в магазине-партнёре. В общем, со мной связались и поинтересовались подробностями.
Также приняли мои изложенные пожелания по услуге рассрочки. Представитель банка попался внимательный, толковый. По больше таких ребят в банке.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 21 лис, 2020 10:32
Re: А-Банк
Чи то в і-б а-банки глюки, чи то в мене щось не так - не можу перевести пару тисяч в веб.версії в меню - переказ між власними рахунками( з кдв на Зелену)- пише - вибачте,виникла помилка при виконанні операції.
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