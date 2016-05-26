greenozon
сегодня "первый" закончился-пока отпускают -пробовала в приложении рисует макс 10-сумма двузначная
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лис, 2020 16:05
greenozon
сегодня "первый" закончился-пока отпускают -пробовала в приложении рисует макс 10-сумма двузначная
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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