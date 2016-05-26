RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1760176117621763

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:05

greenozon
сегодня "первый" закончился-пока отпускают :D -пробовала в приложении рисует макс 10-сумма двузначная
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2647
З нами з: 28.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 00:42

Сегодня за Фокстрот налили кешбек без проблем.
Но после ввода пароля из СМС сразу звонок из банка: это вы сами? вами никто не руководит? сайт надёжный, доверяете? подтвердите, что не находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения )))))
mikos
 
Повідомлень: 88
З нами з: 07.06.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 00:46

Кто-нибудь уже получал кешбек 2% за оплату частями? :)
mikos
 
Повідомлень: 88
З нами з: 07.06.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1760176117621763
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gorbatiuk_v і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 1 ... 24, 25, 26
Модератор » Сер 17 кві, 2013 13:55
251 59651
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лис, 2020 23:42
lubopytnaya
Альфа-Банк 1 ... 9092, 9093, 9094
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
90937 10753803
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лис, 2020 22:06
Ratatui
Банк Земельний Капiтал 1 ... 38, 39, 40
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
394 82084
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лис, 2020 22:05
VASH

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.