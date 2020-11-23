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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1760176117621763

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:05

greenozon
сегодня "первый" закончился-пока отпускают :D -пробовала в приложении рисует макс 10-сумма двузначная
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 00:42

Сегодня за Фокстрот налили кешбек без проблем.
Но после ввода пароля из СМС сразу звонок из банка: это вы сами? вами никто не руководит? сайт надёжный, доверяете? подтвердите, что не находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения )))))
mikos
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 00:46

Кто-нибудь уже получал кешбек 2% за оплату частями? :)
mikos
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 08:46

  mikos написав:Кто-нибудь уже получал кешбек 2% за оплату частями? :)


14 ноября купил телефон в Цитрусе на 4 мес, кешбек пришел сразу.
archvile
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:29

Re: А-Банк

с 27.11.2020 ПриватБанк вводит комиссию (0,5%, минимум 5 грн) за пополнение
карт А-Банка в терминалах
Бесплатно пополняйте карту в любом ТСО IBOX уже сегодня!
maxstar
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:39

Дістало! ©

Тут заходить представник банку, чи вже ні?

Давно хотів тут написати, бо вже роками мене це мучить!
А точніше - працівники банку "мучать" своїх клієнтів, після чого залишається неприємний осад!

А проблема в тому, що ПОСТІЙНО, як забираєш з депо трохи значну суму - ну там 50 - 100 чи більше тисяч гривень, то починається:
- а може залишите - буде збільшений %?(ну тут ще розумію)
- а для чого знімаєте/а куди потратите?(яке ваше діло куди? - що за НЕкультурні питання? ) :twisted:
- і ще там пару "круть/верть" нюансів при замовлені готівки(а зверніться до старшого, а бла-бла-бла) - що, тупо замовити готівку не може будь-який менеджер? :twisted:

І я розумію, що то їхня робота - але це занадто і при чому так є постіно! :twisted:

Тож, А-банк - знайте, що це дуже злить ваших клієнтів і не дуже хочеться другий/зайвий раз до вас заходити!
ДумайТЕ!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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