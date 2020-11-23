greenozon
сегодня "первый" закончился-пока отпускают -пробовала в приложении рисует макс 10-сумма двузначная
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лис, 2020 16:05
greenozon
сегодня "первый" закончился-пока отпускают -пробовала в приложении рисует макс 10-сумма двузначная
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Вів 24 лис, 2020 00:42
Сегодня за Фокстрот налили кешбек без проблем.
Но после ввода пароля из СМС сразу звонок из банка: это вы сами? вами никто не руководит? сайт надёжный, доверяете? подтвердите, что не находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения )))))
Додано: Вів 24 лис, 2020 08:46
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:29
Re: А-Банк
с 27.11.2020 ПриватБанк вводит комиссию (0,5%, минимум 5 грн) за пополнение
карт А-Банка в терминалах
Бесплатно пополняйте карту в любом ТСО IBOX уже сегодня!
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:39
Дістало! ©
Тут заходить представник банку, чи вже ні?
Давно хотів тут написати, бо вже роками мене це мучить!
А точніше - працівники банку "мучать" своїх клієнтів, після чого залишається неприємний осад!
А проблема в тому, що ПОСТІЙНО, як забираєш з депо трохи значну суму - ну там 50 - 100 чи більше тисяч гривень, то починається:
- а може залишите - буде збільшений %?(ну тут ще розумію)
- а для чого знімаєте/а куди потратите?(яке ваше діло куди? - що за НЕкультурні питання? )
- і ще там пару "круть/верть" нюансів при замовлені готівки(а зверніться до старшого, а бла-бла-бла) - що, тупо замовити готівку не може будь-який менеджер?
І я розумію, що то їхня робота - але це занадто і при чому так є постіно!
Тож, А-банк - знайте, що це дуже злить ваших клієнтів і не дуже хочеться другий/зайвий раз до вас заходити!
ДумайТЕ!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:34
Re: А-Банк
Зимовый прозапас до 15.12.20 а у жены депо заканчивается 21.12.20. как быть?
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:38
Выносите. Пусть думают
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:44
Re: А-Банк
після 15 12 має бути +2 або навіть +3
бо пів банку на*** винесуть ЖЕ!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|