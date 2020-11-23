greenozon
Ну не знаю - у меня вынос будет в январе половина и остаток в феврале
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:49
greenozon
Ну не знаю - у меня вынос будет в январе половина и остаток в феврале
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:26
Вообще-то: Строк дії акції: з 15.10.2020 по 30.12.2020 року.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 12:27
Згоден, 15-16 грудня будуть жаркенькими... Але слабо чухаються
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Додано: Вів 24 лис, 2020 12:29
Vorlon так вынос уже давно начался, но что-то банки не особо чешутся
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