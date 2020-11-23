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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1761176217631764

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:49

greenozon
Ну не знаю - у меня вынос будет в январе половина и остаток в феврале :D
Vorlon
 
Повідомлень: 9390
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:26

  andreyiskra написав:Так у них акция +1% от 200к, но до 15/12.

Вообще-то: Строк дії акції: з 15.10.2020 по 30.12.2020 року.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 5152
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:27

  greenozon написав:
  andreyiskra написав:но до 15/12.

після 15 12 має бути +2 або навіть +3
бо пів банку на*** винесуть ЖЕ!


Згоден, 15-16 грудня будуть жаркенькими... Але слабо чухаються :wink:
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
jay2004
 
Повідомлень: 2461
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:29

Vorlon так вынос уже давно начался, но что-то банки не особо чешутся
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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