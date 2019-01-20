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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 16:59
mikos написав:
Кто-нибудь уже получал кешбек 2% за оплату частями?
Да. В субботу 21.11 оформил, в понедельник к обеду появился кешбек.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Вів 24 лис, 2020 18:01
ruvex написав: хуторянка написав:greenozon
сегодня "первый" закончился-пока отпускают
-пробовала в приложении рисует макс 10-сумма двузначная
Сумму с №1 на следующий не стали перекидывать?
было выше фонда
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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Додано: Вів 24 лис, 2020 19:29
Долярчик написав:
Тут заходить представник банку, чи вже ні?
Давно хотів тут написати, бо вже роками мене це мучить!
А точніше - працівники банку "мучать" своїх клієнтів, після чого залишається неприємний осад!
А проблема в тому, що ПОСТІЙНО, як забираєш з депо трохи значну суму - ну там 50 - 100 чи більше тисяч гривень, то починається:
- а може залишите - буде збільшений %?(ну тут ще розумію)
- а для чого знімаєте/а куди потратите?(яке ваше діло куди? - що за НЕкультурні питання? )
- і ще там пару "круть/верть" нюансів при замовлені готівки(а зверніться до старшого, а бла-бла-бла) - що, тупо замовити готівку не може будь-який менеджер? І я розумію, що то їхня робота - але це занадто і при чому так є постіно!
Тож, А-банк - знайте, що це дуже злить ваших клієнтів і не дуже хочеться другий/зайвий раз до вас заходити!ДумайТЕ!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Вів 24 лис, 2020 17:11
ROLF
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