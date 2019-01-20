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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1762176317641765

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:59

  mikos написав:Кто-нибудь уже получал кешбек 2% за оплату частями? :)

Да. В субботу 21.11 оформил, в понедельник к обеду появился кешбек.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:01

  ruvex написав:
  хуторянка написав:greenozon
сегодня "первый" закончился-пока отпускают :D -пробовала в приложении рисует макс 10-сумма двузначная

Сумму с №1 на следующий не стали перекидывать?

было выше фонда
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хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:29

Ауууу - де коменти що-до цього? Представники банку - є???!

  Долярчик написав:Тут заходить представник банку, чи вже ні?

Давно хотів тут написати, бо вже роками мене це мучить!
А точніше - працівники банку "мучать" своїх клієнтів, після чого залишається неприємний осад!

А проблема в тому, що ПОСТІЙНО, як забираєш з депо трохи значну суму - ну там 50 - 100 чи більше тисяч гривень, то починається:
- а може залишите - буде збільшений %?(ну тут ще розумію)
- а для чого знімаєте/а куди потратите?(яке ваше діло куди? - що за НЕкультурні питання? ) :twisted:
- і ще там пару "круть/верть" нюансів при замовлені готівки(а зверніться до старшого, а бла-бла-бла) - що, тупо замовити готівку не може будь-який менеджер? :twisted:

І я розумію, що то їхня робота - але це занадто і при чому так є постіно! :twisted:

Тож, А-банк - знайте, що це дуже злить ваших клієнтів і не дуже хочеться другий/зайвий раз до вас заходити!
ДумайТЕ!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:28

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:Тут заходить представник банку, чи вже ні?

Давно хотів тут написати, бо вже роками мене це мучить!
А точніше - працівники банку "мучать" своїх клієнтів, після чого залишається неприємний осад!

А проблема в тому, що ПОСТІЙНО, як забираєш з депо трохи значну суму - ну там 50 - 100 чи більше тисяч гривень, то починається:
- а може залишите - буде збільшений %?(ну тут ще розумію)
- а для чого знімаєте/а куди потратите?(яке ваше діло куди? - що за НЕкультурні питання? ) :twisted:
- і ще там пару "круть/верть" нюансів при замовлені готівки(а зверніться до старшого, а бла-бла-бла) - що, тупо замовити готівку не може будь-який менеджер? :twisted:

І я розумію, що то їхня робота - але це занадто і при чому так є постіно! :twisted:

Тож, А-банк - знайте, що це дуже злить ваших клієнтів і не дуже хочеться другий/зайвий раз до вас заходити!
ДумайТЕ!

Ви їм спокійно кажіть шо збираєте на перший внесок за іпотеку.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:47

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:
  Долярчик написав:Тут заходить представник банку, чи вже ні?

Давно хотів тут написати, бо вже роками мене це мучить!
А точніше - працівники банку "мучать" своїх клієнтів, після чого залишається неприємний осад!

А проблема в тому, що ПОСТІЙНО, як забираєш з депо трохи значну суму - ну там 50 - 100 чи більше тисяч гривень, то починається:
- а може залишите - буде збільшений %?(ну тут ще розумію)
- а для чого знімаєте/а куди потратите?(яке ваше діло куди? - що за НЕкультурні питання? ) :twisted:
- і ще там пару "круть/верть" нюансів при замовлені готівки(а зверніться до старшого, а бла-бла-бла) - що, тупо замовити готівку не може будь-який менеджер? :twisted:

І я розумію, що то їхня робота - але це занадто і при чому так є постіно! :twisted:

Тож, А-банк - знайте, що це дуже злить ваших клієнтів і не дуже хочеться другий/зайвий раз до вас заходити!
ДумайТЕ!

Ви їм спокійно кажіть шо збираєте на перший внесок за іпотеку.


недооцінюєте колишнього прихильника слуг народу,є ще варіант B2B :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:17

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:Тут заходить представник банку, чи вже ні?

Давно хотів тут написати, бо вже роками мене це мучить!
А точніше - працівники банку "мучать" своїх клієнтів, після чого залишається неприємний осад!

А проблема в тому, що ПОСТІЙНО, як забираєш з депо трохи значну суму - ну там 50 - 100 чи більше тисяч гривень, то починається:
- а може залишите - буде збільшений %?(ну тут ще розумію)
- а для чого знімаєте/а куди потратите?(яке ваше діло куди? - що за НЕкультурні питання? ) :twisted:
- і ще там пару "круть/верть" нюансів при замовлені готівки(а зверніться до старшого, а бла-бла-бла) - що, тупо замовити готівку не може будь-який менеджер? :twisted:

І я розумію, що то їхня робота - але це занадто і при чому так є постіно! :twisted:

Тож, А-банк - знайте, що це дуже злить ваших клієнтів і не дуже хочеться другий/зайвий раз до вас заходити!
ДумайТЕ!



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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:39

Re: А-Банк

Що за тупі коменти?
Нє, щоб типу написати - "зателефлнуйте на гарячку/залиште скаргу", чи ще щось...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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