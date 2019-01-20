В свое время в примате в ДУПе разработали курс : Как надо работать с возражениями?
тема не нова, хорошо гуглится. Куча приемов - бейте бывших работников примата их же оружием и на их же территории (ИС Сталин) .
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лис, 2020 06:35
Re: А-Банк
В свое время в примате в ДУПе разработали курс : Как надо работать с возражениями?
тема не нова, хорошо гуглится. Куча приемов - бейте бывших работников примата их же оружием и на их же территории (ИС Сталин) .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Сер 25 лис, 2020 07:57
Re: А-Банк
Напомните, если зелёной платить частично своими частично кредитными, то КБ будет за ту часть, что своими повышенный, а за кредитную часть 1%, или за всё 1%, или банк начнёт пучить и КБ придётся начислять через гарячку вручную?
|