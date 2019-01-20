Перестаньте писати дурниці - займіться ділом.
Так норм?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лис, 2020 00:29
Перестаньте писати дурниці - займіться ділом.
Так норм?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 25 лис, 2020 06:35
Re: А-Банк
В свое время в примате в ДУПе разработали курс : Как надо работать с возражениями?
тема не нова, хорошо гуглится. Куча приемов - бейте бывших работников примата их же оружием и на их же территории (ИС Сталин) .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Сер 25 лис, 2020 07:57
Re: А-Банк
Напомните, если зелёной платить частично своими частично кредитными, то КБ будет за ту часть, что своими повышенный, а за кредитную часть 1%, или за всё 1%, или банк начнёт пучить и КБ придётся начислять через гарячку вручную?
Додано: Сер 25 лис, 2020 09:10
Обычно не пучит и банк берет проблем сам четко начисляет кишмиш пропорционально использованию своих/заемных средств
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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