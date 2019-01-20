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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1763176417651766

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 00:29

  Долярчик написав:Що за тупі коменти?
Нє, щоб типу написати - "зателефлнуйте на гарячку/залиште скаргу", чи ще щось...

Перестаньте писати дурниці - займіться ділом.
Так норм?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 06:35

Re: А-Банк

  Долярчик написав:Нє, щоб типу написати - "зателефлнуйте на гарячку/залиште скаргу", чи ще щось.


В свое время в примате в ДУПе разработали курс : Как надо работать с возражениями?
тема не нова, хорошо гуглится. Куча приемов - бейте бывших работников примата их же оружием и на их же территории (ИС Сталин) .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 07:57

Re: А-Банк

Напомните, если зелёной платить частично своими частично кредитными, то КБ будет за ту часть, что своими повышенный, а за кредитную часть 1%, или за всё 1%, или банк начнёт пучить и КБ придётся начислять через гарячку вручную?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:10

  Amid написав:Напомните, если зелёной платить частично своими частично кредитными, то КБ будет за ту часть, что своими повышенный, а за кредитную часть 1%, или за всё 1%, или банк начнёт пучить и КБ придётся начислять через гарячку вручную?

Обычно не пучит и банк берет проблем сам четко начисляет кишмиш пропорционально использованию своих/заемных средств
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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