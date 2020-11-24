Amid написав:Напомните, если зелёной платить частично своими частично кредитными, то КБ будет за ту часть, что своими повышенный, а за кредитную часть 1%, или за всё 1%, или банк начнёт пучить и КБ придётся начислять через гарячку вручную?
Обычно не пучит и банк берет проблем сам четко начисляет кишмиш пропорционально использованию своих/заемных средств
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