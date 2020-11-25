ну як яким? Свинським.
Тобто якщо використовувати картрахунки де списання по рахунку буде через +1..2 опердні і де є з цього якись копійчиний зиск на пару жолудин
Треба вже давно нарити такі банки... з дубовим листям
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:28
ну як яким? Свинським.
Тобто якщо використовувати картрахунки де списання по рахунку буде через +1..2 опердні і де є з цього якись копійчиний зиск на пару жолудин
Треба вже давно нарити такі банки... з дубовим листям
... делайте хоть что-нибудь!
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