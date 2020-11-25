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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1764176517661767

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:28

  V2 написав:
  clientage написав:а на этом даже заработаешь якусь копійчину


Яким чином?

ну як яким? Свинським.
Тобто якщо використовувати картрахунки де списання по рахунку буде через +1..2 опердні і де є з цього якись копійчиний зиск на пару жолудин :roll:
Треба вже давно нарити такі банки... з дубовим листям :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1764176517661767
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