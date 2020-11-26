ну як яким? Свинським.
Тобто якщо використовувати картрахунки де списання по рахунку буде через +1..2 опердні і де є з цього якись копійчиний зиск на пару жолудин
Треба вже давно нарити такі банки... з дубовим листям
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:28
ну як яким? Свинським.
Тобто якщо використовувати картрахунки де списання по рахунку буде через +1..2 опердні і де є з цього якись копійчиний зиск на пару жолудин
Треба вже давно нарити такі банки... з дубовим листям
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:15
Шапито
Недавно задавал тут вопрос про столбы и их пополнение. И тутешние гуру и чайники, как то так дружно скромно морознулись. Ну и ладно. На днях закончился 1,5фонд. Было два саженца стандарт по середину февраля и марта. 11,5 и 12%. На мое удивление и здешних менагеров, они залились по 100к каждый. Хотя открывались с 2грн. Остаток капусты скромно занёс в Мегу)
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:22
логан1919
Повезло - у меня ограничения работают чётко. Хотя, с другой стороны, хе$нёй в виде 2 гривен не занимался
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:38
Це є в Руслана під 16% до липня і Сосіса під 14,5% до травня.
Так шо геть від Братків.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 16:40
Приват 2-х гривеники повбивав...а в Братків пролонгуються...чекають свого часу щоб вистрелити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 26 лис, 2020 16:48
Re: А-Банк
Открыть депо по акции можно и в субботу, % пойдут с воскресенья?
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Додано: Чет 26 лис, 2020 16:50
Подозреваю что дело в ставке. Была бы ставка пополняемого депо 18,5%, то чуда не случилось бы.
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:51
Не писало при вводе сумм:
Введіть сумму не менше: 1,00 грн й не бiльше: XXXXX,XX грн
и
У поточному місяці депозит можливо поповнити на XXXXX,XX грн?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:51
После пролонгации вступают в силу новые условия пополнения.
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:54
Ну так через рік другий ці умови поповнення можуть змінитися...а можливо за пару місяців від Братків винесуть багато і своїх 10% грязними і поповнення скоректують в правильному напрямку.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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