RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1765176617671768>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:28

  V2 написав:
  clientage написав:а на этом даже заработаешь якусь копійчину


Яким чином?

ну як яким? Свинським.
Тобто якщо використовувати картрахунки де списання по рахунку буде через +1..2 опердні і де є з цього якись копійчиний зиск на пару жолудин :roll:
Треба вже давно нарити такі банки... з дубовим листям :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33051
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2624 раз.
Подякували: 3877 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:15

Шапито

Недавно задавал тут вопрос про столбы и их пополнение. И тутешние гуру и чайники, как то так дружно скромно морознулись. Ну и ладно. На днях закончился 1,5фонд. Было два саженца стандарт по середину февраля и марта. 11,5 и 12%. На мое удивление и здешних менагеров, они залились по 100к каждый. Хотя открывались с 2грн. Остаток капусты скромно занёс в Мегу)
логан1919
 
Повідомлень: 350
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:22

логан1919
Повезло - у меня ограничения работают чётко. Хотя, с другой стороны, хе$нёй в виде 2 гривен не занимался :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 9400
З нами з: 14.06.13
Подякував: 449 раз.
Подякували: 1009 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:38

  логан1919 написав:Недавно задавал тут вопрос про столбы и их пополнение. И тутешние гуру и чайники, как то так дружно скромно морознулись. Ну и ладно. На днях закончился 1,5фонд. Было два саженца стандарт по середину февраля и марта. 11,5 и 12%. На мое удивление и здешних менагеров, они залились по 100к каждый. Хотя открывались с 2грн. Остаток капусты скромно занёс в Мегу)

Це є в Руслана під 16% до липня і Сосіса під 14,5% до травня.
Так шо геть від Братків.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35239
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:40

  Vorlon написав:логан1919
Повезло - у меня ограничения работают чётко. Хотя, с другой стороны, хе$нёй в виде 2 гривен не занимался :lol:

Приват 2-х гривеники повбивав...а в Братків пролонгуються...чекають свого часу щоб вистрелити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35239
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:48

Re: А-Банк

Открыть депо по акции можно и в субботу, % пойдут с воскресенья?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10199
З нами з: 03.11.08
Подякував: 776 раз.
Подякували: 2243 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:50

  логан1919 написав:Недавно задавал тут вопрос про столбы и их пополнение. И тутешние гуру и чайники, как то так дружно скромно морознулись. Ну и ладно. На днях закончился 1,5фонд. Было два саженца стандарт по середину февраля и марта. 11,5 и 12%. На мое удивление и здешних менагеров, они залились по 100к каждый. Хотя открывались с 2грн. Остаток капусты скромно занёс в Мегу)


Подозреваю что дело в ставке. Была бы ставка пополняемого депо 18,5%, то чуда не случилось бы.
vcy
 
Повідомлень: 84
З нами з: 07.06.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:51

  логан1919 написав:Недавно задавал тут вопрос про столбы и их пополнение. И тутешние гуру и чайники, как то так дружно скромно морознулись. Ну и ладно. На днях закончился 1,5фонд. Было два саженца стандарт по середину февраля и марта. 11,5 и 12%. На мое удивление и здешних менагеров, они залились по 100к каждый. Хотя открывались с 2грн. Остаток капусты скромно занёс в Мегу)

Не писало при вводе сумм:
Введіть сумму не менше: 1,00 грн й не бiльше: XXXXX,XX грн
и
У поточному місяці депозит можливо поповнити на XXXXX,XX грн?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10199
З нами з: 03.11.08
Подякував: 776 раз.
Подякували: 2243 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:51

  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:логан1919
Повезло - у меня ограничения работают чётко. Хотя, с другой стороны, хе$нёй в виде 2 гривен не занимался :lol:

Приват 2-х гривеники повбивав...а в Братків пролонгуються...чекають свого часу щоб вистрелити.


После пролонгации вступают в силу новые условия пополнения.
vcy
 
Повідомлень: 84
З нами з: 07.06.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:54

  vcy написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:логан1919
Повезло - у меня ограничения работают чётко. Хотя, с другой стороны, хе$нёй в виде 2 гривен не занимался :lol:

Приват 2-х гривеники повбивав...а в Братків пролонгуються...чекають свого часу щоб вистрелити.


После пролонгации вступают в силу новые условия пополнения.

Ну так через рік другий ці умови поповнення можуть змінитися...а можливо за пару місяців від Братків винесуть багато і своїх 10% грязними і поповнення скоректують в правильному напрямку.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35239
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1761 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1765176617671768>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Аlександр, Google Adsense [Bot], Hemi, IDAN, proftpd66, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 240, 241, 242
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2410 77963
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 17:31
ingtrans
Альфа-Банк 1 ... 9101, 9102, 9103
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
91021 10766267
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 17:27
proftpd66
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4435, 4436, 4437
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44364 5396497
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 17:19
ukrprom2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17673)
26.11.2020 17:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.