Учитывая что $ c 25 прыгнул до 28, смысл депозитов мне не понятен.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:23
Re: А-Банк
Учитывая что $ c 25 прыгнул до 28, смысл депозитов мне не понятен.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:41
ukrprom2014 ну есть падение на 10%, но не факт что в следующем будет 31
Кешбечные карты!
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:43
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
Додано: Чет 26 лис, 2020 18:27
Re: А-Банк
Ваша правда , у меня вклад 100к в месяц можно пополнить только на 100к.
Ставка 18,5
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 26 лис, 2020 18:34
Диверсифікація.
Останні 5 років гривневі заощадження виграють від доларових.
І 18,5% грязними непогано виглядають в порівнянні з інфляцією.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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