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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1765176617671768

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:23

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Це є в Руслана під 16% до липня і Сосіса під 14,5% до травня.
Так шо геть від Братків.

Учитывая что $ c 25 прыгнул до 28, смысл депозитов мне не понятен.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:41

ukrprom2014 ну есть падение на 10%, но не факт что в следующем будет 31
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:43

  ruvex написав:Открыть депо по акции можно и в субботу, % пойдут с воскресенья?


Так.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:27

Re: А-Банк

  vcy написав:Была бы ставка пополняемого депо 18,5%, то чуда не случилось бы.
Ваша правда , у меня вклад 100к в месяц можно пополнить только на 100к.
Ставка 18,5
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:34

  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це є в Руслана під 16% до липня і Сосіса під 14,5% до травня.
Так шо геть від Братків.

Учитывая что $ c 25 прыгнул до 28, смысл депозитов мне не понятен.

Диверсифікація.
Останні 5 років гривневі заощадження виграють від доларових.
І 18,5% грязними непогано виглядають в порівнянні з інфляцією.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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