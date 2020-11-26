Учитывая что $ c 25 прыгнул до 28, смысл депозитов мне не понятен.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 17:23
Re: А-Банк
Учитывая что $ c 25 прыгнул до 28, смысл депозитов мне не понятен.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:41
ukrprom2014 ну есть падение на 10%, но не факт что в следующем будет 31
Кешбечные карты!
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:43
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Додано: Чет 26 лис, 2020 18:27
Re: А-Банк
Ваша правда , у меня вклад 100к в месяц можно пополнить только на 100к.
Ставка 18,5
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 26 лис, 2020 18:34
Диверсифікація.
Останні 5 років гривневі заощадження виграють від доларових.
І 18,5% грязними непогано виглядають в порівнянні з інфляцією.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 26 лис, 2020 19:37
Насколько помню, с некоторых пор депозиты А банка можно пополнить наличкой через I-box без комиссии. Кто нибудь может подтвердить, что я не ошибаюсь?
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:42
Не ошибаетесь, I-box поставили даже в отделениях Абанка вместо приватовских
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Додано: Чет 26 лис, 2020 19:54
Re: А-Банк
Ліміт в 100К на місяць на 1 депо в АБанці введений вже дуже давно
може й багато років
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:02
Re: А-Банк
не дуже и не давно , скажемо так в останню каденцию.
у мене початково не було депо 100к - це долив/перелив кошт1в з 1нших недолугих банк1в.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:10
Re: А-Банк
Просто сообщение о том, что в депозит, в котором уже 100к, дало долить только 100к никакой интересной информации не несет, потому что больше 100к в любом случае долить не дает. Вот если бы в 50к дало долить 100к - это было бы интересно, как собственно и 100к в депо 2 грн. Я раза 3 ради интереса пытался пополнять разные депозиты на суммы, превышающие сумму депозита на начало текущего месяца - ожидаемо не давало.
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