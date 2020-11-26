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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Чет 26 лис, 2020 20:14
Квесторе_поверніться написав: ukrprom2014 написав: Квесторе_поверніться написав:
Це є в Руслана під 16% до липня і Сосіса під 14,5% до травня.
Так шо геть від Братків.
Учитывая что $ c 25 прыгнул до 28, смысл депозитов мне не понятен.
Диверсифікація.
Останні 5 років гривневі заощадження виграють від доларових.
І 18,5% грязними непогано виглядають в порівнянні з інфляцією.
Если не брать во внимание факт входа в доллар по 24 летом и возможный выход даже в текущей ситуации. Здесь все очень неоднозначно.
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