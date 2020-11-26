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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1766176717681769

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:14

  Квесторе_поверніться написав:
  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це є в Руслана під 16% до липня і Сосіса під 14,5% до травня.
Так шо геть від Братків.

Учитывая что $ c 25 прыгнул до 28, смысл депозитов мне не понятен.

Диверсифікація.
Останні 5 років гривневі заощадження виграють від доларових.
І 18,5% грязними непогано виглядають в порівнянні з інфляцією.

Если не брать во внимание факт входа в доллар по 24 летом и возможный выход даже в текущей ситуации. Здесь все очень неоднозначно.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:27

  ruvex написав:,
Если не брать во внимание факт входа в доллар по 24 летом и возможный выход даже в текущей ситуации. Здесь все очень неоднозначно.

летом какого года ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:01

ruvex ну так этож хорошо, всегда есть варианты
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:28

  omb написав:ruvex ну так этож хорошо, всегда есть варианты

Куда ж без них. :D
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ruvex
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