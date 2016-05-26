В приложении пишет, что кешбек будет начислен при онлайн оплате с доставкой товара по адресу или в отделение Новой почты, Укрпочты,Justin.
Поэтому при заказе с самовывозом из магазина я оплачивала на кассе в магазине.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лис, 2020 05:23
В приложении пишет, что кешбек будет начислен при онлайн оплате с доставкой товара по адресу или в отделение Новой почты, Укрпочты,Justin.
Поэтому при заказе с самовывозом из магазина я оплачивала на кассе в магазине.
Додано: Нед 29 лис, 2020 07:55
Re: А-Банк
Я оплатил на сайте, забрал в магазине — кешбек был получен успешно
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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