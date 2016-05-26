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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1767176817691770

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 05:23

  Tegularius написав:Вопрос по кэш-беку. Есть кешбек по карте на покупки в Фокстроте. Будет ли он начислен при покупке на сайте, или же только при расчете в кассе?

В приложении пишет, что кешбек будет начислен при онлайн оплате с доставкой товара по адресу или в отделение Новой почты, Укрпочты,Justin.
Поэтому при заказе с самовывозом из магазина я оплачивала на кассе в магазине.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 07:55

Re: А-Банк

Я оплатил на сайте, забрал в магазине — кешбек был получен успешно :)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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  #<1 ... 1767176817691770
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