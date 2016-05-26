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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лис, 2020 05:23
Tegularius написав:
Вопрос по кэш-беку. Есть кешбек по карте на покупки в Фокстроте. Будет ли он начислен при покупке на сайте, или же только при расчете в кассе?
В приложении пишет, что кешбек будет начислен при онлайн оплате с доставкой товара по адресу или в отделение Новой почты, Укрпочты,Justin.
Поэтому при заказе с самовывозом из магазина я оплачивала на кассе в магазине.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 07:55
Я оплатил на сайте, забрал в магазине — кешбек был получен успешно
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Додано: Нед 29 лис, 2020 09:07
MASolomko написав:
Я оплатил на сайте, забрал в магазине — кешбек был получен успешно
Аналогично, никаких проблем после скандала с добавлением мерчанта, больше не наблюдал. Кешбек лили при любых условиях
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Hemi
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