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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лис, 2020 05:23
Tegularius написав:
Вопрос по кэш-беку. Есть кешбек по карте на покупки в Фокстроте. Будет ли он начислен при покупке на сайте, или же только при расчете в кассе?
В приложении пишет, что кешбек будет начислен при онлайн оплате с доставкой товара по адресу или в отделение Новой почты, Укрпочты,Justin.
Поэтому при заказе с самовывозом из магазина я оплачивала на кассе в магазине.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 07:55
Я оплатил на сайте, забрал в магазине — кешбек был получен успешно
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Додано: Нед 29 лис, 2020 09:07
MASolomko написав:
Я оплатил на сайте, забрал в магазине — кешбек был получен успешно
Аналогично, никаких проблем после скандала с добавлением мерчанта, больше не наблюдал. Кешбек лили при любых условиях
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Hemi
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Додано: Нед 29 лис, 2020 10:50
Sergion написав: emeta написав:
"Минимальный платёж"- "Погасить" - "Погашение"
Не могу выбрать карту, с которой пополнять
экран блекнет, поле для ввода номера карты не появляется (
В FB это обсуждали - одна из причин низкая версии Андроида
Кроме низкой версии андроида какие еще причины могут быть?
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Додано: Нед 29 лис, 2020 13:06
Tegularius написав:
Вопрос по кэш-беку. Есть кешбек по карте на покупки в Фокстроте. Будет ли он начислен при покупке на сайте, или же только при расчете в кассе?
Будет, на днях покупал.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 16:04
clientage написав:demichh
, да. И с Уни тоже.
Но бывает, шо не уходит
Ушло, через 2 часа в альянсе и на депозите
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Додано: Пон 30 лис, 2020 16:51
20% - Кіно
7% - Таксі
5% - Книги
5% - Квіти
5% - Подорожі
3%- Тварини
3% - Краса
3% - Кафе та ресторани
3% - Одяг та взуття
2% - Продукти
Партнерський кешбек:
4% - Аптека Низьких Цін
5% - Eldorado
5% - MOYO
3% - Glusco
3% - Toplyvo UA
2% - Твоя Шина
6% - Answear
15% - EnglishDom
10% - Book24
5% - Yves-Rocher
6% - Будинок іграшок
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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