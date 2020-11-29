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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1767176817691770

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 05:23

  Tegularius написав:Вопрос по кэш-беку. Есть кешбек по карте на покупки в Фокстроте. Будет ли он начислен при покупке на сайте, или же только при расчете в кассе?

В приложении пишет, что кешбек будет начислен при онлайн оплате с доставкой товара по адресу или в отделение Новой почты, Укрпочты,Justin.
Поэтому при заказе с самовывозом из магазина я оплачивала на кассе в магазине.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 07:55

Re: А-Банк

Я оплатил на сайте, забрал в магазине — кешбек был получен успешно :)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 09:07

  MASolomko написав:Я оплатил на сайте, забрал в магазине — кешбек был получен успешно :)

Аналогично, никаких проблем после скандала с добавлением мерчанта, больше не наблюдал. Кешбек лили при любых условиях
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 10:50

Re: А-Банк

Sergion написав:
  emeta написав:"Минимальный платёж"- "Погасить" - "Погашение"
Не могу выбрать карту, с которой пополнять
экран блекнет, поле для ввода номера карты не появляется (

В FB это обсуждали - одна из причин низкая версии Андроида


Кроме низкой версии андроида какие еще причины могут быть?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 13:06

  Tegularius написав:Вопрос по кэш-беку. Есть кешбек по карте на покупки в Фокстроте. Будет ли он начислен при покупке на сайте, или же только при расчете в кассе?

Будет, на днях покупал.
vcy
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:04

  clientage написав:demichh, да. И с Уни тоже.
Но бывает, шо не уходит :mrgreen:

Ушло, через 2 часа в альянсе и на депозите :)
demichh
 
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20% - Кіно
7% - Таксі
5% - Книги
5% - Квіти
5% - Подорожі
3%- Тварини
3% - Краса
3% - Кафе та ресторани
3% - Одяг та взуття
2% - Продукти
Партнерський кешбек:
4% - Аптека Низьких Цін
5% - Eldorado
5% - MOYO
3% - Glusco
3% - Toplyvo UA
2% - Твоя Шина
6% - Answear
15% - EnglishDom
10% - Book24
5% - Yves-Rocher
6% - Будинок іграшок
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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