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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 18:27
Vorlon написав:
А такси, гады, впервые так низко
и животные 3%
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Додано: Пон 30 лис, 2020 18:28
Вкладчик1234 написав: Vorlon написав:
А такси, гады, впервые так низко
и животные 3%
значит у Мони будет 20%
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 30 лис, 2020 18:37
Зато Аккорд радует
Здоров'я - 5%;
Таксі - 10%;
Тварини - 20%
И это, кстати, за кредитные
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