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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1768176917701771

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:27

  Vorlon написав:А такси, гады, впервые так низко :evil:

и животные 3%
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:28

  Вкладчик1234 написав:
  Vorlon написав:А такси, гады, впервые так низко :evil:

и животные 3%

значит у Мони будет 20% :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:37

Re: А-Банк

Зато Аккорд радует

Здоров'я - 5%;
Таксі - 10%;
Тварини - 20%

И это, кстати, за кредитные
Amid
 
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