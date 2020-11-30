RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1769177017711772>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:27

  Vorlon написав:А такси, гады, впервые так низко :evil:

и животные 3%
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13406
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7370 раз.
Подякували: 3517 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:28

  Вкладчик1234 написав:
  Vorlon написав:А такси, гады, впервые так низко :evil:

и животные 3%

значит у Мони будет 20% :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33098
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2625 раз.
Подякували: 3891 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:37

Re: А-Банк

Зато Аккорд радует

Здоров'я - 5%;
Таксі - 10%;
Тварини - 20%

И это, кстати, за кредитные
Amid
 
Повідомлень: 1452
З нами з: 12.06.08
Подякував: 172 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:42

Amid не то слово , + кешбек как за собственные, так и за кредитные .
Не каждый банк такое предоставит.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3901
З нами з: 23.11.14
Подякував: 661 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:16

  Goodman написав:Amid не то слово , + кешбек как за собственные, так и за кредитные .
Не каждый банк такое предоставит.

Звідки інфо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35310
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:29

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Звідки інфо?

Из открытого источника.
Я таки добрался до отделения и открыл себе карту там.
И ..... подписался на их мордоркнигу - https://m.facebook.com/Акордбанк-263133657091994/

Там есть за сегодня радость за кешбек и такое вот чтиво - за кредитные и за свои.
Можно убедиться собственноглазно.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3901
З нами з: 23.11.14
Подякував: 661 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:29

Re: А-Банк

Ромасик написав:блин, я жду 20% на концерты :mrgreen:
на hardkiss надо записаться :D

Не дочекаєтеся))
Там МСС 7922. Тут і в моно потрібно чекати категорію "Розваги й спорт", де 5-10% за щастя, а от в Алли- це "Кіно" з 20% й раніше було частенько))
stryzhko
 
Повідомлень: 1469
З нами з: 04.10.16
Подякував: 348 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:32

Goodman Зображення
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3901
З нами з: 23.11.14
Подякував: 661 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:39

  omb написав:20% - Кіно

Партнерський кешбек:
4% - Аптека Низьких Цін

С такими "низкими" ценами и 4% не нужны.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10224
З нами з: 03.11.08
Подякував: 777 раз.
Подякували: 2251 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:45

ruvex Нормальные там цены. Просто нужно правильно заказывать лекарства.
https://tabletki.ua/uk/. Я тут заказываю, выходит существенно дешевле.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2250
З нами з: 18.05.16
Подякував: 328 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1769177017711772>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: акет, ingtrans, ramaz, Кочевник, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 242, 243, 244
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2431 80440
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 20:10
акет
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4446, 4447, 4448
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44471 5422481
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 19:25
ukrprom2014
Идея Банк 1 ... 1890, 1891, 1892
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
18916 2658238
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 18:30
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2432)
30.11.2020 20:10
Золото XAU/USD (3072)
30.11.2020 20:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.