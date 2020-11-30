и животные 3%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 18:27
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 30 лис, 2020 18:28
значит у Мони будет 20%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 30 лис, 2020 18:37
Re: А-Банк
Зато Аккорд радует
Здоров'я - 5%;
Таксі - 10%;
Тварини - 20%
И это, кстати, за кредитные
Додано: Пон 30 лис, 2020 18:42
Amid не то слово , + кешбек как за собственные, так и за кредитные .
Не каждый банк такое предоставит.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:16
Звідки інфо?
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:29
Re: А-Банк
Из открытого источника.
Я таки добрался до отделения и открыл себе карту там.
И ..... подписался на их мордоркнигу -
Там есть за сегодня радость за кешбек и такое вот чтиво - за кредитные и за свои.
Можно убедиться собственноглазно.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:29
Re: А-Банк
Не дочекаєтеся))
Там МСС 7922. Тут і в моно потрібно чекати категорію "Розваги й спорт", де 5-10% за щастя, а от в Алли- це "Кіно" з 20% й раніше було частенько))
Додано: Пон 30 лис, 2020 19:32
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:39
С такими "низкими" ценами и 4% не нужны.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:45
ruvex Нормальные там цены. Просто нужно правильно заказывать лекарства.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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