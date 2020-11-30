Фантом написав:ruvex Нормальные там цены. Просто нужно правильно заказывать лекарства.
https://tabletki.ua/uk/. Я тут заказываю, выходит существенно дешевле.
Ещё можно на этом сайте
Выбираете город, лекарство, и смотрите в каких аптеках какая цена
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:48
Ещё можно на этом сайте
Выбираете город, лекарство, и смотрите в каких аптеках какая цена
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 30 лис, 2020 19:58
А если нет по сети препарата в городе?
Тоже иногда пользуюсь, но с АНЦ по нужным лекарствам "связи" нет.
Только другие аптеки. В одной из них и беру.
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