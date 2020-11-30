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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1769177017711772

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:48

  Фантом написав:ruvex Нормальные там цены. Просто нужно правильно заказывать лекарства.
https://tabletki.ua/uk/. Я тут заказываю, выходит существенно дешевле.

Ещё можно на этом сайте
https://www.aptekanizkihcen.ua/uk/
Выбираете город, лекарство, и смотрите в каких аптеках какая цена
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:58

  Вкладчик1234 написав:
  Фантом написав:ruvex Нормальные там цены. Просто нужно правильно заказывать лекарства.
https://tabletki.ua/uk/. Я тут заказываю, выходит существенно дешевле.

Ещё можно на этом сайте
https://www.aptekanizkihcen.ua/uk/
Выбираете город, лекарство, и смотрите в каких аптеках какая цена

А если нет по сети препарата в городе?
  Фантом написав:ruvex Нормальные там цены. Просто нужно правильно заказывать лекарства.
https://tabletki.ua/uk/. Я тут заказываю, выходит существенно дешевле.

Тоже иногда пользуюсь, но с АНЦ по нужным лекарствам "связи" нет.
Только другие аптеки. В одной из них и беру.
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ruvex
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  #<1 ... 1769177017711772
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