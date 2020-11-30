|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 19:48
Фантом написав:ruvex
Нормальные там цены. Просто нужно правильно заказывать лекарства. https://tabletki.ua/uk/
. Я тут заказываю, выходит существенно дешевле.
Ещё можно на этом сайтеhttps://www.aptekanizkihcen.ua/uk/
Выбираете город, лекарство, и смотрите в каких аптеках какая цена
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13409
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7371 раз.
- Подякували: 3517 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Пон 30 лис, 2020 19:58
Вкладчик1234 написав: Фантом написав:ruvex
Нормальные там цены. Просто нужно правильно заказывать лекарства. https://tabletki.ua/uk/
. Я тут заказываю, выходит существенно дешевле.
Ещё можно на этом сайтеhttps://www.aptekanizkihcen.ua/uk/
Выбираете город, лекарство, и смотрите в каких аптеках какая цена
А если нет по сети препарата в городе?
Фантом написав:ruvex
Нормальные там цены. Просто нужно правильно заказывать лекарства. https://tabletki.ua/uk/
. Я тут заказываю, выходит существенно дешевле.
Тоже иногда пользуюсь, но с АНЦ по нужным лекарствам "связи" нет.
Только другие аптеки. В одной из них и беру.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10225
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 777 раз.
- Подякували: 2251 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:13
Вкладчик1234 так анц есть на tabletki.ua
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2520
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:17
stryzhko написав: Ромасик написав:
блин, я жду 20% на концерты
на hardkiss надо записаться
Не дочекаєтеся))
Там МСС 7922. Тут і в моно потрібно чекати категорію "Розваги й спорт", де 5-10% за щастя, а от в Алли- це "Кіно" з 20% й раніше було частенько))
В останнє у коко було десь 15% і десь у січні. Ну може теж прикольнеться.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1250
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лис, 2020 21:34
omb написав:
так анц есть на tabletki.ua
Не во всех городах.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10225
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 777 раз.
- Подякували: 2251 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer
, Flamingo
, gonzo
і 7 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|44476
|5422918
|
|
|2435
|80752
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|18916
|2658311
|
Пон 30 лис, 2020 18:30
klug
|