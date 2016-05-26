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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 19:48
Фантом написав:ruvex
Нормальные там цены. Просто нужно правильно заказывать лекарства. https://tabletki.ua/uk/
. Я тут заказываю, выходит существенно дешевле.
Ещё можно на этом сайтеhttps://www.aptekanizkihcen.ua/uk/
Выбираете город, лекарство, и смотрите в каких аптеках какая цена
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:58
Вкладчик1234 написав: Фантом написав:ruvex
Нормальные там цены. Просто нужно правильно заказывать лекарства. https://tabletki.ua/uk/
. Я тут заказываю, выходит существенно дешевле.
Ещё можно на этом сайтеhttps://www.aptekanizkihcen.ua/uk/
Выбираете город, лекарство, и смотрите в каких аптеках какая цена
А если нет по сети препарата в городе?
Фантом написав:ruvex
Нормальные там цены. Просто нужно правильно заказывать лекарства. https://tabletki.ua/uk/
. Я тут заказываю, выходит существенно дешевле.
Тоже иногда пользуюсь, но с АНЦ по нужным лекарствам "связи" нет.
Только другие аптеки. В одной из них и беру.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 20:13
Вкладчик1234 так анц есть на tabletki.ua
Кешбечные карты!
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Додано: Пон 30 лис, 2020 20:17
stryzhko написав: Ромасик написав:
блин, я жду 20% на концерты
на hardkiss надо записаться
Не дочекаєтеся))
Там МСС 7922. Тут і в моно потрібно чекати категорію "Розваги й спорт", де 5-10% за щастя, а от в Алли- це "Кіно" з 20% й раніше було частенько))
В останнє у коко було десь 15% і десь у січні. Ну може теж прикольнеться.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Додано: Пон 30 лис, 2020 21:34
omb написав:
так анц есть на tabletki.ua
Не во всех городах.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 21:42
omb написав:Вкладчик1234
так анц есть на tabletki.ua
И прикрепляет свой "интерес" к ценам анц?
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:18
АНЦ всегда с Таблетками конкурировали. Причем у последних предложений с меньшей ценой на одно и то же бывает больше.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:28
Ромасик написав: clientage написав: omb написав:
20% - Кіно
на карантине?!смело!
блин, я жду 20% на концерты
на hardkiss надо записаться
А шо там за -25% у Concert.ua с Мастером?https://concert.ua/uk/event/gift-mc
... делайте хоть что-нибудь!
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