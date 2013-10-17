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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1770177117721773>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:48

  Фантом написав:ruvex Нормальные там цены. Просто нужно правильно заказывать лекарства.
https://tabletki.ua/uk/. Я тут заказываю, выходит существенно дешевле.

Ещё можно на этом сайте
https://www.aptekanizkihcen.ua/uk/
Выбираете город, лекарство, и смотрите в каких аптеках какая цена
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:58

  Вкладчик1234 написав:
  Фантом написав:ruvex Нормальные там цены. Просто нужно правильно заказывать лекарства.
https://tabletki.ua/uk/. Я тут заказываю, выходит существенно дешевле.

Ещё можно на этом сайте
https://www.aptekanizkihcen.ua/uk/
Выбираете город, лекарство, и смотрите в каких аптеках какая цена

А если нет по сети препарата в городе?
  Фантом написав:ruvex Нормальные там цены. Просто нужно правильно заказывать лекарства.
https://tabletki.ua/uk/. Я тут заказываю, выходит существенно дешевле.

Тоже иногда пользуюсь, но с АНЦ по нужным лекарствам "связи" нет.
Только другие аптеки. В одной из них и беру.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:13

Вкладчик1234 так анц есть на tabletki.ua
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:17

  stryzhko написав:
Ромасик написав:блин, я жду 20% на концерты :mrgreen:
на hardkiss надо записаться :D

Не дочекаєтеся))
Там МСС 7922. Тут і в моно потрібно чекати категорію "Розваги й спорт", де 5-10% за щастя, а от в Алли- це "Кіно" з 20% й раніше було частенько))

В останнє у коко було десь 15% і десь у січні. Ну може теж прикольнеться.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:34

  omb написав:так анц есть на tabletki.ua

Не во всех городах.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:42

  omb написав:Вкладчик1234 так анц есть на tabletki.ua

И прикрепляет свой "интерес" к ценам анц?
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:18

АНЦ всегда с Таблетками конкурировали. Причем у последних предложений с меньшей ценой на одно и то же бывает больше.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:28

  Ромасик написав:
  clientage написав:
  omb написав:20% - Кіно

на карантине?!смело!

блин, я жду 20% на концерты :mrgreen:
на hardkiss надо записаться :D

А шо там за -25% у Concert.ua с Мастером?
https://concert.ua/uk/event/gift-mc
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 23:18

Вкладчик1234 нет, цена одинакова
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:21

Если выбрать категорию "Путешествия" будет ли начисляться кешбек за оплату в метро? В моно, именно, как эта категория проходит.
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