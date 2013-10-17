|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 09:26
lloydbanksua написав:Если выбрать категорию "Путешествия" будет ли начисляться кешбек за оплату в метро? В моно, именно, как эта категория проходит.
В январе этого года начисляли (ещё и было 10%) в киевском метро, потом перешёл на городскую карту, поэтому сказать не могу.
-
unknownurl
-
-
- Повідомлень: 247
- З нами з: 01.10.19
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 гру, 2020 09:50
unknownurl написав:
В январе этого года начисляли (ещё и было 10%) в киевском метро, потом перешёл на городскую карту, поэтому сказать не могу.
Спасибо, буду пробовать. А то у нас в Харькове, наконец-то, начали устанавливать турникеты для оплаты банковской картой.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 338
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 гру, 2020 11:03
unknownurl
В ПУМБе в декабре кешбек по метро 50%, до 500 грн чистыми
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
-
Spring
-
-
- Повідомлень: 193
- З нами з: 04.02.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2450
|81898
|
|
|44501
|5425651
|
|
|895
|127951
|
|