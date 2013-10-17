RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1770177117721773

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:26

Re: А-Банк

lloydbanksua написав:Если выбрать категорию "Путешествия" будет ли начисляться кешбек за оплату в метро? В моно, именно, как эта категория проходит.
В январе этого года начисляли (ещё и было 10%) в киевском метро, потом перешёл на городскую карту, поэтому сказать не могу.
unknownurl
 
Повідомлень: 247
З нами з: 01.10.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:50

  unknownurl написав:В январе этого года начисляли (ещё и было 10%) в киевском метро, потом перешёл на городскую карту, поэтому сказать не могу.

Спасибо, буду пробовать. А то у нас в Харькове, наконец-то, начали устанавливать турникеты для оплаты банковской картой.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 338
З нами з: 22.04.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:03

unknownurl
В ПУМБе в декабре кешбек по метро 50%, до 500 грн чистыми
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
    Повідомлень: 193
    З нами з: 04.02.14
    Подякував: 21 раз.
    Подякували: 23 раз.
     
    Профіль
      #<1 ... 1770177117721773
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: an0nym, Ferlakur, Кочевник, Искатель і 3 гостей
    Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

    Схожі теми
    Теми
    		 Відповіді Перегляди Останнє
    Юнекс Банк 1 ... 244, 245, 246
    Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
    		2450 81898
    Переглянути останнє повідомлення
    Вів 01 гру, 2020 11:21
    an0nym
    Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4449, 4450, 4451
    Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
    		44501 5425651
    Переглянути останнє повідомлення
    Вів 01 гру, 2020 10:42
    clientage
    ОКСІ БАНК 1 ... 88, 89, 90
    Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
    		895 127951
    Переглянути останнє повідомлення
    Вів 01 гру, 2020 10:07
    Vorlon

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    Укргазбанк (66)
    01.12.2020 11:26
    Юнекс Банк (2451)
    01.12.2020 11:21
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    В контексті FINANCE.UA
    Топ новини
    Реклама

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.