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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1770177117721773

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:26

Re: А-Банк

lloydbanksua написав:Если выбрать категорию "Путешествия" будет ли начисляться кешбек за оплату в метро? В моно, именно, как эта категория проходит.
В январе этого года начисляли (ещё и было 10%) в киевском метро, потом перешёл на городскую карту, поэтому сказать не могу.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:50

  unknownurl написав:В январе этого года начисляли (ещё и было 10%) в киевском метро, потом перешёл на городскую карту, поэтому сказать не могу.

Спасибо, буду пробовать. А то у нас в Харькове, наконец-то, начали устанавливать турникеты для оплаты банковской картой.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:38

какие категории в этом месяце? таксикоманы?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:50

proftpd66
Чукча не читатель? :lol:

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Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:37

[quote="5111078:lloydbanksua"][quote="5111053:unknownurl"]В январе этого года начисляли (ещё и было 10%) в киевском метро, потом перешёл на городскую карту, поэтому сказать не могу.[/quote]
Спасибо, буду пробовать. А то у нас в Харькове, наконец-то, начали устанавливать турникеты для оплаты банковской картой.[/quote]
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В Харькове метро 4111
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 12:26

lloydbanksua в альфе 10% на траспорт) в этом месяце
Кешбечные карты!
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:11

  lloydbanksua написав:
  unknownurl написав:В январе этого года начисляли (ещё и было 10%) в киевском метро, потом перешёл на городскую карту, поэтому сказать не могу.

Спасибо, буду пробовать. А то у нас в Харькове, наконец-то, начали устанавливать турникеты для оплаты банковской картой.

в пумбе 50% на метро
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:52

Re: А-Банк

Ромасик написав:
  lloydbanksua написав:
  unknownurl написав:В январе этого года начисляли (ещё и было 10%) в киевском метро, потом перешёл на городскую карту, поэтому сказать не могу.

Спасибо, буду пробовать. А то у нас в Харькове, наконец-то, начали устанавливать турникеты для оплаты банковской картой.

в пумбе 50% на метро
Там ещё сносочка- кроме пополнения проездных карт и покупки поездных.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 04:44

  Ромасик написав:
  lloydbanksua написав:
  unknownurl написав:В январе этого года начисляли (ещё и было 10%) в киевском метро, потом перешёл на городскую карту, поэтому сказать не могу.

Спасибо, буду пробовать. А то у нас в Харькове, наконец-то, начали устанавливать турникеты для оплаты банковской картой.

в пумбе 50% на метро

Рекламуєте ПУМБу працівнику ПУМБи?
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