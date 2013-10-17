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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 09:26
lloydbanksua написав:Если выбрать категорию "Путешествия" будет ли начисляться кешбек за оплату в метро? В моно, именно, как эта категория проходит.
В январе этого года начисляли (ещё и было 10%) в киевском метро, потом перешёл на городскую карту, поэтому сказать не могу.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:50
unknownurl написав:
В январе этого года начисляли (ещё и было 10%) в киевском метро, потом перешёл на городскую карту, поэтому сказать не могу.
Спасибо, буду пробовать. А то у нас в Харькове, наконец-то, начали устанавливать турникеты для оплаты банковской картой.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 14:38
какие категории в этом месяце? таксикоманы?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 14:50
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Додано: Вів 01 гру, 2020 17:37
[quote="5111078:lloydbanksua"][quote="5111053:unknownurl"]В январе этого года начисляли (ещё и было 10%) в киевском метро, потом перешёл на городскую карту, поэтому сказать не могу.[/quote]
Спасибо, буду пробовать. А то у нас в Харькове, наконец-то, начали устанавливать турникеты для оплаты банковской картой.[/quote]
У Форварда, мони и Абанка -Подорожі авіаквитки, квитки на потяг, оренда авто, готелі та багато іншого для вашого відпочинку Коди МСС: 3000-3299, 3351-3441, 3501-3999, 4011, 4111-4112,
В Харькове метро 4111
У Альфы - транспорт
+50 грн
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- https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
- http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
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Додано: Сер 02 гру, 2020 12:26
lloydbanksua в альфе 10% на траспорт) в этом месяце
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Сер 02 гру, 2020 16:11
lloydbanksua написав: unknownurl написав:
В январе этого года начисляли (ещё и было 10%) в киевском метро, потом перешёл на городскую карту, поэтому сказать не могу.
Спасибо, буду пробовать. А то у нас в Харькове, наконец-то, начали устанавливать турникеты для оплаты банковской картой.
в пумбе 50% на метро
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Додано: Сер 02 гру, 2020 16:52
Ромасик написав: lloydbanksua написав: unknownurl написав:
В январе этого года начисляли (ещё и было 10%) в киевском метро, потом перешёл на городскую карту, поэтому сказать не могу.
Спасибо, буду пробовать. А то у нас в Харькове, наконец-то, начали устанавливать турникеты для оплаты банковской картой.
в пумбе 50% на метро
Там ещё сносочка- кроме пополнения проездных карт и покупки поездных.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 04:44
Ромасик написав: lloydbanksua написав: unknownurl написав:
В январе этого года начисляли (ещё и было 10%) в киевском метро, потом перешёл на городскую карту, поэтому сказать не могу.
Спасибо, буду пробовать. А то у нас в Харькове, наконец-то, начали устанавливать турникеты для оплаты банковской картой.
в пумбе 50% на метро
Рекламуєте ПУМБу працівнику ПУМБи?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 09:20
klug
та че реклама, просто хороший совет
чем больше банков в арсенале, тем лучше
сегодня лучше в пумбе, а завтра может и в а-банке
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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