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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:40
Щас годовые депо по 2 грн. Можно пополнить на 2 грн. В месяц, или на любую сумму?
Додано: Чет 03 гру, 2020 16:02
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 03 гру, 2020 16:09
а сносочка появляется после выбора категории? Как и со 175 грн?)
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Чет 03 гру, 2020 16:10
Не знаю, кто из них, но первому явно нужен был намек)
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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