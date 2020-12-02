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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1771177217731774

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:40

Щас годовые депо по 2 грн. Можно пополнить на 2 грн. В месяц, или на любую сумму?
demichh
 
Повідомлень: 2432
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Подякував: 125 раз.
Подякували: 130 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:02

  demichh написав:Щас годовые депо по 2 грн. Можно пополнить на 2 грн. В месяц, или на любую сумму?

2
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Подякували: 1765 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:09

  lel написав:
Ромасик написав:в пумбе 50% на метро
Там ещё сносочка- кроме пополнения проездных карт и покупки поездных.

а сносочка появляется после выбора категории? Как и со 175 грн?)
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Подякував: 171 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:10

  klug написав:Рекламуєте ПУМБу працівнику ПУМБи?

Не знаю, кто из них, но первому явно нужен был намек)
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 1260
З нами з: 30.03.15
Подякував: 171 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:23

Вчера вывел закончившиеся депо под фонд, сегодня заблокировали кредитку,якобы из-за михи.Совпадение?
novichok
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Повідомлень: 2226
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:26

  novichok написав:Вчера вывел закончившиеся депо под фонд, сегодня заблокировали кредитку,якобы из-за михи.Совпадение?


Як виводили - p2p или СЕП?
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MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:32

  jay2004 написав:
  novichok написав:Вчера вывел закончившиеся депо под фонд, сегодня заблокировали кредитку,якобы из-за михи.Совпадение?


Як виводили - p2p или СЕП?

25/75(сэп)
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:51

  novichok написав:
  jay2004 написав:
  novichok написав:Вчера вывел закончившиеся депо под фонд, сегодня заблокировали кредитку,якобы из-за михи.Совпадение?


Як виводили - p2p или СЕП?

25/75(сэп)

Половину все ж залишили?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:28

Не, 25% вывел р2р и 75% сэп. Ничего не залишив.
novichok
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