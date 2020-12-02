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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:40
Щас годовые депо по 2 грн. Можно пополнить на 2 грн. В месяц, или на любую сумму?
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demichh
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Додано: Чет 03 гру, 2020 16:02
demichh написав:
Щас годовые депо по 2 грн. Можно пополнить на 2 грн. В месяц, или на любую сумму?
2
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Додано: Чет 03 гру, 2020 16:09
lel написав:
Ромасик написав:в пумбе 50% на метро
Там ещё сносочка- кроме пополнения проездных карт и покупки поездных.
а сносочка появляется после выбора категории? Как и со 175 грн?)
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Додано: Чет 03 гру, 2020 16:10
klug написав:
Рекламуєте ПУМБу працівнику ПУМБи?
Не знаю, кто из них, но первому явно нужен был намек)
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Додано: Чет 03 гру, 2020 20:23
Вчера вывел закончившиеся депо под фонд, сегодня заблокировали кредитку,якобы из-за михи.Совпадение?
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novichok
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Додано: Чет 03 гру, 2020 20:26
novichok написав:
Вчера вывел закончившиеся депо под фонд, сегодня заблокировали кредитку,якобы из-за михи.Совпадение?
Як виводили - p2p или СЕП?
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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jay2004
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Додано: Чет 03 гру, 2020 20:32
jay2004 написав: novichok написав:
Вчера вывел закончившиеся депо под фонд, сегодня заблокировали кредитку,якобы из-за михи.Совпадение?
Як виводили - p2p или СЕП?
25/75(сэп)
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novichok
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Додано: Чет 03 гру, 2020 20:51
novichok написав: jay2004 написав: novichok написав:
Вчера вывел закончившиеся депо под фонд, сегодня заблокировали кредитку,якобы из-за михи.Совпадение?
Як виводили - p2p или СЕП?
25/75(сэп)
Половину все ж залишили?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:28
Не, 25% вывел р2р и 75% сэп. Ничего не залишив.
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novichok
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