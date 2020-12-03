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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:51
Квесторе_поверніться написав: novichok написав:
якобы из-за михи
Так МИхалич з УБКІ борг прибрав. Ні?
Без понятия. Чат сказал из за долгов в других банках. Должен только михе.
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novichok
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