Без понятия. Чат сказал из за долгов в других банках. Должен только михе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:51
Додано: Чет 03 гру, 2020 23:20
Додано: Чет 03 гру, 2020 23:38
Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:06
а потім яка у вас стратегія
пару місяців це як пару годин, а планувати круто на рік! )
+50грн !
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