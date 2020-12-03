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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1772177317741775

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
44
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:51

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:якобы из-за михи

Так МИхалич з УБКІ борг прибрав. Ні?

Без понятия. Чат сказал из за долгов в других банках. Должен только михе.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:20

  novichok написав:Вчера вывел закончившиеся депо под фонд


Куди мігруєте?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:38

  V2 написав:
  novichok написав:Вчера вывел закончившиеся депо под фонд


Куди мігруєте?

На пару месяцев к моне.столбы остались под 16-15.5%%
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:06

  novichok написав:
  V2 написав:
  novichok написав:Вчера вывел закончившиеся депо под фонд


Куди мігруєте?

На пару месяцев к моне.столбы остались под 16-15.5%%


а потім яка у вас стратегія
пару місяців це як пару годин, а планувати круто на рік! )
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:27

СЕП йок?

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