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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:51
Квесторе_поверніться написав: novichok написав:
якобы из-за михи
Так МИхалич з УБКІ борг прибрав. Ні?
Без понятия. Чат сказал из за долгов в других банках. Должен только михе.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 23:20
novichok написав:
Вчера вывел закончившиеся депо под фонд
Куди мігруєте?
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Додано: Чет 03 гру, 2020 23:38
V2 написав: novichok написав:
Вчера вывел закончившиеся депо под фонд
Куди мігруєте?
На пару месяцев к моне.столбы остались под 16-15.5%%
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:06
novichok написав: V2 написав: novichok написав:
Вчера вывел закончившиеся депо под фонд
Куди мігруєте?
На пару месяцев к моне.столбы остались под 16-15.5%%
а потім яка у вас стратегія
пару місяців це як пару годин, а планувати круто на рік! )
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:27
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:59
Кончились деньги? Пора брать рефинанс?
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:06
Вкладчик1234 написав:
Кончились деньги? Пора брать рефинанс?
Ставки по депозитам пусть лучше поднимут
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