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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:51
Квесторе_поверніться написав: novichok написав:
якобы из-за михи
Так МИхалич з УБКІ борг прибрав. Ні?
Без понятия. Чат сказал из за долгов в других банках. Должен только михе.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 23:20
novichok написав:
Вчера вывел закончившиеся депо под фонд
Куди мігруєте?
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Додано: Чет 03 гру, 2020 23:38
V2 написав: novichok написав:
Вчера вывел закончившиеся депо под фонд
Куди мігруєте?
На пару месяцев к моне.столбы остались под 16-15.5%%
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:06
novichok написав: V2 написав: novichok написав:
Вчера вывел закончившиеся депо под фонд
Куди мігруєте?
На пару месяцев к моне.столбы остались под 16-15.5%%
а потім яка у вас стратегія
пару місяців це як пару годин, а планувати круто на рік! )
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:27
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:59
Кончились деньги? Пора брать рефинанс?
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:06
Вкладчик1234 написав:
Кончились деньги? Пора брать рефинанс?
Ставки по депозитам пусть лучше поднимут
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velvet
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:21
Вкладчик1234 написав:
Кончились деньги? Пора брать рефинанс?
а может просто регламентные работы? или не вариант?
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omb
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:36
omb написав:
а может просто регламентные работы? или не вариант?
да-да, переход на новый процессинг
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:10
velvet написав:
Ставки по депозитам пусть лучше поднимут
Дык рефинанс НБУ выдает намного дешевле текущих ставок так и "нахіба" банкам напрягаться, если "папа" даст и дешево, и надолго, и на полученный рефинанс не надо отчисления в ФГВФЛ делать? То что ИМХО тем самым убивается БСУ - ну так кого это волнует - государство вкладчики в принципе не интересуют как класс. А скрытая через кредиты "5-7-9" эмиссия экономику не поднимет. Я отлично помню ставки в 400% годовых по кредитам и экономика работала, и НДФЛ по вкладам не было. Да выживали сильнейшие, но было и развитие, и "свет в конце тоннеля", и ставки были высокие, но реальные и экономически обоснованые, а не спущеные сверху через дешевый рефинанс под залог ОГВЗ. Отказаться от НДФЛ по вкладам желания почему-то нет. ИМХО из-за отсутствия совести
50 грн./100 грн.
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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