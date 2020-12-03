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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:22
Flamingo при таких % ндфл уже не играет никакой роли.. особенно по валюте
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:39
Не играет для кого? Для меня играет. Как писал когда-то Скунси "С миру по нитке бедному еврею на смычок"
А если государству не играет - так пусть отменяет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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